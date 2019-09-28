CHP danışma toplantılarını sürdürüyor

Merkez İlçe, Alaca ve Boğazkale’nin ardından şimdi de Dodurga, Laçin, İskilip, Uğurludağ, Bayat, Sungurlu’da da danışma toplantıları gerçekleştirildi.

CHP İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, mevcut durumu değerlendirmek, parti çalışmalarını masaya yatırmak, bundan sonra yapılacak çalışma planını belirlemek ve parti içi sorunları görüşmek, istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıların yoğun katılımlı gerçekleştiği ifade edildi.

Dodurga’da da düzenlenen toplantıya; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, il yöneticileri Sefa Batak, Güngör Atak, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, ilçe yöneticileri, HALKLİS (Halkçı Liseliler) Genel Başkan Yardımcısı Mert Suludere ve çok sayıda partili katıldı. İl yöneticileri Laçin, İskilip ve Bayat’ta düzenlenen toplantılara da katılırken bu toplantılarda sorunlar ve çalışmalar ele alınarak birlik, beraberlik mesajları verildi.

Bayat’ta esnaf ziyaretlerinde de bulunan CHP heyeti, bu sırada AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve bazı parti yöneticileri ile karşılaştı. Sohbet toplantısında ilçelerinin sorunlarını ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

CHP’nin Sungurlu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nın da yoğun katılımlı ve verimli geçtiği kaydedilirken, ilçe toplantılarının 5 Ekim’de Oğuzlar ilçesi ile tamamlanacağı ardından da “Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı” yapılacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)