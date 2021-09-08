“CHP, cumhuriyeti kuran ve ona sahip çıkan tek partidir”

Tokgöz mesajında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bağımsızlık mücadelesini yürüten Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulduğunu hatırlattı.

CHP’nin kapitülasyonlar sonucu emperyalist ülkelerin pazarı durumuna düşmüş bir ülkenin kurtuluş ve kuruluşunu gerçekleştiren, dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütlenmesi olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, çok partili rejime geçişte, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, sosyal devletin oluşmasında emekleri ve emek verenleriyle beraber bugünlere kadar gelmiştir” dedi.

CHP’nin kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olduğunu kaydeden Tokgöz, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu ilkelerden asla taviz vermeden, bugün de halkımız ve ülkemiz için, cumhuriyetimizin korunması, refahın artırılması, içeride ve dışarıdaki hainlere fırsat verilmemesi için çalışıyoruz. Kendi saltanatları ve ikballeri uğruna her şeyi mübah sayanlarla mücadele etmek için siyaset yapıyoruz. CHP, bu ülkede savaşı bitirip, huzuru getiren partidir. CHP, cumhuriyeti kuran, ona en çok sahip çıkan partidir. CHP, halkıyla yürüyen, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan partidir. CHP Türkiye’dir.

CHP, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedefleyen ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkımızı kucaklamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle CHP’nin 98. kuruluş yıldönümünü örgütümüz adına kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.” (Haber Merkezi)

