CHP binasına hırsız girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’na giren kimliği belirsiz kişi, sekreter Rabia Duman’ın çantasında içerisinde bin 700 TL, kimliği ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, CHP’nin “128 milyar dolar nerede” pankartının kaldırılmak istendiği gün meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman’a ait çantada içerisinde bin 700 TL, kredi kartı ve kimliği olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikâyetçi oldu. Hırsızlık anı ise partinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Parti sekreteri Rabia Duman, “Partimizin bir programı vardı ben programa katılmak için o an aşağıya inmiştim. İnsanlar içeride olduğu halde şahıs geliyor ve çantamın içerisinde bulunan para, kredi kartı ve diğer eşyalarımı alıp gidiyor. Ben hırsızlık olduğunun farkına daha sonra vardım. Baktım cüzdanım yok, güvenlik kameralarına baktığımızda hırsızın gelip çantamdan cüzdanımı aldığını gördük. Karakola gidip şikâyette bulunduk. Ben bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum” dedi. (Yusuf ÇINAR)

