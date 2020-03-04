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CHP Belediye Meclisi üyelerine eğitim

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, Çorum’da partili Belediye Meclisi üyelerine yerel yönetim konulu eğitim vermeye başladı.

CHP Belediye Meclisi üyelerine eğitim

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, Çorum’da partili Belediye Meclisi üyelerine yerel yönetim konulu eğitim vermeye başladı.

04 Mart 2020 Çarşamba 21:40
CHP Belediye Meclisi üyelerine eğitim

CHP il binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim toplantısı parti okulu eğitmeni Mehmet Ali Topuz ile il parti eğitmeni Nazik Bulut tarafından verildi.
Örgütlenme ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ümit Er, toplantının amacını partili meclis üyelerine yerel yönetimler konularında eğitim vermek olduğunu belirterek, bu toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Yerel yönetimler eğitimine CHP Çorum Merkez, Amasya Merkez, Kargı, Ortaköy, Oğuzlar ve Ortaköy-Aşdağul Belediye Meclis Üyeleri katıldı. (Haber Merkezi)

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