CHP Belediye Meclis grubu gündemi ele aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grup Toplantısı, İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında yapıldı.

Çorum Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı öncesi CHP İl Başkanlığında bir araya gelen CHP’li Meclis Üyeleri, görüş alışverişinde bulunarak gündem değerlendirmesi yaptı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında yapılan toplantıya Merkez İlçe Başkanımız Ulaş Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile meclis üyeleri katıldı.

Tahtasız, toplantıda Çorumlular yararına kararlar alındığını bildirerek, alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

