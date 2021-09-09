CHP, 98’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor

Öte yandan İl Başkanı Mehmet Tahtasız da bir açıklamayla, partisinin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözünü anımsatan Tahtasız, şunları söyledi:

“Biz, egemenliğin kaynağını millette bulduğumuz için Cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçilik, kölenin yerini yurttaşın almasıdır. Yurttaşların dini, dili, etnik kökeni değil, bilinç ve ülkü bağıyla bağlandığı esaslar önemlidir. O siyasal bilinç ve esas büyük önderimiz Atatürk’ün altı okunda bulunmaktadır.

Milliyetçilik anlayışımız ırk ya da köken tanımadığı gibi ekonomik ve siyasal imtiyazda tanımaz. Eşitliği esas alır. Yurttaş olmamızın, yurtseverliğimizin nişanesidir. Kimsesizlerin kimsesi olan halkçılık düşüncesi eşlik eder fikrimize.

Biz “insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyenleriz. Devletçilik, özel yarar ile toplum yararının dengesi için en önemli ve vazgeçilmez kamusal güvencemizdir. Laiklik ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır. Ne din siyasallaştırılmalı, ne de siyaset dinselleştirilmelidir. Ulusal birliğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden biri siyaset alanında yapılan din istismarıdır.

Devrimcilik, Cumhuriyet düşmanı saltanat düşkünlerinin, ırkçılığın, kavmiyetçiliğin, ekonomik ve siyasal imtiyaz bağımlısı çıkar çevrelerinin, üretmeden zenginleşmek isteyen grupların, din istismarcılarının bu topraklardaki panzehiridir.

İşte bu ilke ve değerlerimizin, tarihsel ve felsefi birikimimizin güvencesi olan partimiz bugün 98 yaşında ve bütün değerlerimizle, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara yürüyor.” (Haber Merkezi)

