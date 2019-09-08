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CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96'ncı kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96'ncı kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

08 Eylül 2019 Pazar 23:17
CHP 96. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 96'ncı kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kokteyl, plaket sunumu ve Tiyatrocu Pınar Ayhan'ın “Orada Duruverseydi Zaman” müzikal belgesel gösterimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇORUM İL ÖRGÜTÜ DE

ANITA ÇELENK SUNACAK

CHP Çorum İl Örgütü de 96’ncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle bugün saat 12.00’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapacak.

CHP Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Partimizin 96. kuruluş yıldönümü nedeni ile 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.00'de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunacağız” denildi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 08.09.2019 23:31
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