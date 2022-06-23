CHP, 19 milletvekili ile Çorum’a çıkarma yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, önceki gün Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında, ülke ve Çorum gündemi, parti çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ekonomi Masası olarak 19 milletvekili ile Çorum ve ilçelerinde saha çalışması yapacaklarını bildirdi. Veli Ağbaba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve milletvekili arkadaşlarına teşekkür etti.

Veli Ağbaba, ayrıca İl Başkanı Tahtasız nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

