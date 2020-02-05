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Chicken Time hizmete açıldı

Tavuk ağırlıklı Chicken Time, düzenlenen törende hizmete açıldı.

Chicken Time hizmete açıldı

Tavuk ağırlıklı Chicken Time, düzenlenen törende hizmete açıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:14
Chicken Time hizmete açıldı

Gazi Caddesi’ndeki Valilik yanında hizmete giren Chicken Time isimli iş yerinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

İşletmeciliğini Servet Dede, Gürsel Dede ve Gülşah Dede’nin yaptığı işyerinin açılışında, dua edilmesinin ardından kurdele kesildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada, işletme sahiplerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, bol kazançlar diledi.

Açılış töreni, davetlilere ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.

(Yusuf ÇINAR)

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