ÇFK’da yeni başkan Aykaç

Halfeti’den İzmir’e, Yedigöller’den Harran’a, Nemrut’tan Çanakkale’ye kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 40’a yakın kültür gezisi düzenlediklerini belirten Atakan Akman, “Bu gezilerde hem ülkemizin muhteşem yerlerini gezme ve görme imkânı bulduk hem de buralarda çok güzel fotoğraf kareleri yakaladık. Haricen, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Kosova’ya düzenlenen yurt dışı turlarıyla farklı kültür ve coğrafyaları tanıma fırsatı bulduk. İnşallah yaptığımız bu gezilerden oluşan fotoğraf sergisini çok yakın zamanda fotoğraf meraklıları ile buluşturacağız.” dedi.

ÇFK Başkanlığı süresince Çorum Halk Eğitim Merkezi’yle işbirliğinde 6 kez Temel Fotoğrafçılık Kursu açtıklarını belirten Akman, yaklaşık 200 kişiye sertifika vererek bu alanda kırılması zor bir rekor kırdıklarını belirtti. Akman, “Kursiyerlere birçok fotoğraf çekim tekniklerini anlattık. Eğitimlerin sonunda Çorum Belediyesi Sanat galerisinde açılan sergilerde, kurslarda eğitim alan kursiyerlerin fotoğraflarını sergiledik.” dedi.

Üyelerinin ilimizin turizm elçisi gibi çalıştığını belirten Akman, “Çorum’un turizme kazandırılması gereken birçok yerine geziler düzenledik. Ortaköy’e, İncesu’ya Dodurga’ya, İskilip’e Osmancık’a geziler düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz Foto Road yarışması, yine geleneksel hale getirilen rafting etkinliği ile kültür ve turizm faaliyetlerine de katkılar sağladık.” diye konuştu.

Akman, Çorum’da en yüksek ödüllü ilk yarışma özelliği de taşıyan Çorum ve lale temalı fotoğraf yarışmasını Çorum Belediyesi işbirliğinde düzenlediklerinin de altını çizdi. Sadece gezi yapmadıklarını, bunların yanında fotoğraf söyleşileriyle Çorumlu fotoğraf severleri ünlü isimlerle buluşturduklarını kaydeden ÇFK Başkanı Atakan Akman, “Mustafa Abadan Söyleşisi, Elif Kızıl Söyleşisi, Yaşar Can - Abdulkadir Ozulu – Hacı Hafız Mustafa Usta – Atilla Laçin paneli, KML Meslek Edindirme söyleşisi gibi programlar yaptık. Gençlere bu alanda bir yol açmak, bir alan oluşturmak için gayret ettik. Severek yaptığım başkanlık görevimi artık bu işi daha iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma devretmenin vakti geldi.” dedi.

Başkan Yardımcısı ve ÇFK sözcüsü Fatma Aykaç’ın yeni dönemde başkanlık görevini üstleneceğini vurgulayan Akman, “Yeni yönetimimize üstün başarılar diliyorum. ÇFK için bundan sonra da elimden geleni yapmaya çalışacağım.” diye konuştu.

ÇFK’nın yeni Başkanı Aykaç ise zor bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu, ÇFK’nın marka değerini daha yukarılara çıkarmak için çok çalışacağını söyledi. ÇFK’nın faaliyetlerini Atakan Akman’ın bıraktığı yerden daha ileri noktalara taşıyacaklarının altını çizen Fatma Aykaç, “Fotoğraf severleri ÇFK çatısı altında faaliyet yapmaya davet ediyorum. Yeni dönemimizde de çok güzel etkinlikleri birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Gazi Nogay’ın başkan yardımcılığını üstlendiği yeni yönetimde, Abdullah Paydar Genel Sekreter, Zeliha Aksu projelerden sorumlu yönetim Kurulu üyesi, Erdinç Yaşar Kurumsal İletişim Yöneticisi, Goncagül Türkmen sayman olurken Atakan Akman ise yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)