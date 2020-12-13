Cezayı sükunetle karşıladı, takdir gördü

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesiz polise yakalanan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde denetim yaptı. Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsünün izin belgesi olmadan dışarıya çıktığı tespit edildi. Görevli polis memuru “ İzin belgesiz dışarı çıktığın için sana 3 bin 150 lira para cezası uygulayacağız” dedi.

Sürücü ise polisi hiç tepki göstermeden “Tamam” cevabını verdi. Sürücü izin belgesinin olduğunu ve yanlışlıkla yırtıp attığı için gösteremediğini söyledi.

Polis ise “Keşke yırtmasaydın, şimdi izin belgen yanında olur . Bizde sana bu cezayı yazmamış olurduk” dedi. Yine sakinliği ile dikkat çeken sürücü cezai işlem sonrası, ceza tutanağını gülümseyerek imzaladıktan sonra aracına binip yoluna devam etti. (Haber Merkezi)