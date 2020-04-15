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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. 

Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.

AA

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