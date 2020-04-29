“Cezaevleri personelinin özverisi de takdire şayan”

On yıl Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmış olan CHP 22. Dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, salgın sürecinde büyük özveriyle hizmet eden herkese minnet duygularını ifade ederken, cezaevlerinde görev yapmakta olan personelin özverisinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Ayvazoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatını hedef alan, ‘gizli bir düşman’ olarak da anlatılabilecek Covid-19 isimli salgın hastalık Dünya ve ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Bu süreçte başta; felsefesi ve temeli olan Cumhuriyet Dönemine dayalı tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarımıza, kamu ve özel kuruluş görevlilerine canla, başla verdikleri emek ve özverileri nedeniyle minnet ve şükran borçluyuz. Devletimizin bu yolda gösterdiği çaba ve çalışmaların da takdire şayan olmasından dolayı müteşekkiriz.

14 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan kamuoyunu ve cezaevlerini yakından ilgilendiren, kısaca İnfaz Kanunu olarak bilinen Kanun ile onbinlerce hükümlünün tahliyesi sağlanmıştır. Aynı yönden bakıldığında ise mesele, ülkemizdeki tüm cezaevleridir. Zira yapısını insan topluluğunun oluşturduğu, sosyal hukuk devletinin, toplumsal barışın sağlanabilmesi için zorunlu olan bu kurumlar ile çalışanları da görmezden gelinemez.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan, bu kurumlardaki görevlilerin görevleri gereği hükümlü ve tutuklularla birlikte aynı mekânları paylaşmaları ortak paydalarıdır. Yerine göre gece-gündüz aynı havayı soluyan, kısmen karantina koşullarında da yaşayan ilk muhataplarından olan İnfaz Koruma Memurlarıyla, müdürleriyle, sağlıkçılarıyla, psikososyal servis görevlileriyle, din ve eğitim görevlileriyle hizmet veren tüm personelinin de takdir edilmesi gereken bir durumdur.

Bu açıklamamdaki amaç ve hedef; yıllar önce Cumhuriyet Savcılığı, avukatlık ve ilimiz adına milletvekili olarak görev yapmış olmam nedeniyle; kamunun bu kesimindeki görevlilerinin tüm özlük haklarının gözden geçirilerek iyileştirilmesini dile getirmektir.

Kısaca, ülkemizdeki tüm cezaevi personelinin, beklenen iyileştirmelerinin çözümü için bu konunun ayın iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak ciddi ve kapsamlı çalışmalarıyla, gerek TBMM’de gerekse Sayın Cumhurbaşkanlığımız nezdinde sıkça dile getirmeleri arzumuzdur.

Bu vesileyle, ülkemizin halen yaşadığı bu salgından bir an önce kurtularak, sağlığıyla, eğitimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, kısacası her yönüyle, bunun; art niyetli kişilerin ‘fırsatı ganimet bilme’ anlayışı gibi ‘kap-kaç’ girişimcilerine olanak vermeksizin Dünya ülkeleri arasında sadece ülkemiz lehine fırsata dönüştürülmesi toplumsal barış, birlik ve beraberlik içerisinde en büyük dileğimizdir.” (Haber Merkezi)