Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101595
ALTIN
381.760
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6538
EURO
7.5549
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli 
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi
Yurtta kalan 314 kişi evlerine...
Sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sosyal medyada da büyük  ilgi...
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı

“Cezaevleri personelinin özverisi de takdire şayan”

Feridun Ayvazoğlu, ülkemizin salgın hastalıktan bir an önce kurtulup düzlüğe çıkmasını dilerken, “Fırsatı ganimet bilme anlayışıyla değil, ama, bütün sektörlerimizle birlikte ülkemiz lehine krizi fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:22
“Cezaevleri personelinin özverisi de takdire şayan”

On yıl Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmış olan CHP 22. Dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, salgın sürecinde büyük özveriyle hizmet eden herkese minnet duygularını ifade ederken, cezaevlerinde görev yapmakta olan personelin özverisinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Ayvazoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatını hedef alan, ‘gizli bir düşman’ olarak da anlatılabilecek Covid-19 isimli salgın hastalık Dünya ve ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Bu süreçte başta; felsefesi ve temeli olan Cumhuriyet Dönemine dayalı tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarımıza, kamu ve özel kuruluş görevlilerine canla, başla verdikleri emek ve özverileri nedeniyle minnet ve şükran borçluyuz. Devletimizin bu yolda gösterdiği çaba ve çalışmaların da takdire şayan olmasından dolayı müteşekkiriz.

14 Nisan 2020 tarihinde yasalaşan kamuoyunu ve cezaevlerini yakından ilgilendiren, kısaca İnfaz Kanunu olarak bilinen Kanun ile onbinlerce hükümlünün tahliyesi sağlanmıştır. Aynı yönden bakıldığında ise mesele, ülkemizdeki tüm cezaevleridir. Zira yapısını insan topluluğunun oluşturduğu, sosyal hukuk devletinin, toplumsal barışın sağlanabilmesi için zorunlu olan bu kurumlar ile çalışanları da görmezden gelinemez.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan, bu kurumlardaki görevlilerin görevleri gereği hükümlü ve tutuklularla birlikte aynı mekânları paylaşmaları ortak paydalarıdır. Yerine göre gece-gündüz aynı havayı soluyan, kısmen karantina koşullarında da yaşayan ilk muhataplarından olan İnfaz Koruma Memurlarıyla, müdürleriyle, sağlıkçılarıyla, psikososyal servis görevlileriyle, din ve eğitim görevlileriyle hizmet veren tüm personelinin de takdir edilmesi gereken bir durumdur.

Bu açıklamamdaki amaç ve hedef; yıllar önce Cumhuriyet Savcılığı, avukatlık ve ilimiz adına milletvekili olarak görev yapmış olmam nedeniyle; kamunun bu kesimindeki görevlilerinin tüm özlük haklarının gözden geçirilerek iyileştirilmesini dile getirmektir.

Kısaca, ülkemizdeki tüm cezaevi personelinin, beklenen iyileştirmelerinin çözümü için bu konunun ayın iktidar milletvekilleri tarafından yapılacak ciddi ve kapsamlı çalışmalarıyla, gerek TBMM’de gerekse Sayın Cumhurbaşkanlığımız nezdinde sıkça dile getirmeleri arzumuzdur.

Bu vesileyle, ülkemizin halen yaşadığı bu salgından bir an önce kurtularak, sağlığıyla, eğitimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, kısacası her yönüyle, bunun; art niyetli kişilerin ‘fırsatı ganimet bilme’ anlayışı gibi ‘kap-kaç’ girişimcilerine olanak vermeksizin Dünya ülkeleri arasında sadece ülkemiz lehine fırsata dönüştürülmesi toplumsal barış, birlik ve beraberlik içerisinde en büyük dileğimizdir.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kut’ül Amare’nin 104. yılı
Kut’ül Amare’nin 104. yılı
İyilik gibi incelik de bulaşıcıdır
İyilik gibi incelik de bulaşıcıdır
“Kanserliler ve yakınları arasında çok mağdur var”
“Kanserliler ve yakınları arasında çok mağdur var”
Alapala, evden çıkamayan 65 yaş üstü kuşağa el uzattı
Alapala, evden çıkamayan 65 yaş üstü kuşağa el uzattı
Korona’yı yenen Prof. Çobanoğlu görev başı yaptı
Korona’yı yenen Prof. Çobanoğlu görev başı yaptı
“En büyük salgın vahşi kapitalizm, tedavisi de emekçilerin birliğidir”
“En büyük salgın vahşi kapitalizm, tedavisi de emekçilerin birliğidir”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim