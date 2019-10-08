Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Hükümlünün F.G'ye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine zanlılara ait iki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan F.G, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(AA)