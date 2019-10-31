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Cezaevindeki vahşetin zanlısı daha önce de arkadaşını öldürmüş

Çorum'da L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta hükümlü Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen mahkum Ünsal A., (35)’nın daha öncede arkadaşını öldürdüğü ve bu yüzden de müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Cezaevindeki vahşetin zanlısı daha önce de arkadaşını öldürmüş

Çorum'da L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta hükümlü Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen mahkum Ünsal A., (35)’nın daha öncede arkadaşını öldürdüğü ve bu yüzden de müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:33
Cezaevindeki vahşetin zanlısı daha önce de arkadaşını öldürmüş

Olay, 12 Mart'ta Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. Çeşitli suçlardan cezaevinde hükümlü olan Ünsal A., beraberindeki arkadaşı Çağrı Y. ile aynı koğuşta kaldığı ve malzemesini çaldığını öne sürdüğü hükümlü Fırat Tuncel'i yattığı ranzada iple boğarak öldürdü. Kesici aletle boğazı da kesildiği tespit edilen Tuncel'in cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı da, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal A., ve Çağrı Y., gözaltına alınıp sorgulandı. İkili, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi.

BİRİSİ MÜEBBET DİĞERİ KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA ALMIŞ

Fırat Tuncel’in boğazını keserek öldüren Ünsal A.'nın daha önce de arkadaşını öldürdüğü ve bu yüzden müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Cezaevinde hükümlü bulunan Ünsal A., boğarak öldürdüğü, ardından da meyve bıçağıyla boğazını kestiği Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına lakapları 'Ateş' ve 'Çaki' yazdığını itiraf etmişti. “Fırat ile daha önce tartışmıştık. Başka bir arkadaşımın malzemesini çalmıştı, benim de malzememi çaldı. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim. O gün Fırat yatakta yatıyordu, kendisi uyanıktı, aşağıya çektim, iple kendisini boğmaya başladım. İçeriye kimse girmesin diye koğuşun kapısını bağladım. Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı’da bana yardım etti. Cinayet sonrası da duvara isimlerimizi yazdım” diyerek, kendisini böyle savunmuştu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 11 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ

Öte yandan Fırat Tuncel’in öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen Çağrı Y’nin de “kasten öldürme” suçundan cezaevinde yaptığı ve 11 yıl 10 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Çağrı Y. de, Fırat Tuncel’in öldürülmesi olayı ile ilgili, “Duvara isimleri Ünsal yazdı. Fırat Tuncel daha önce başkalarının eşyaları çalıyordu. Ünsal A’nın ailesinin fotoğrafını da çalmış. Ben sadece Ünsal bana 'Fırat'ın boğazını çevir' dediği için çevirdim. Ancak o sırada Fırat’ın ölü olup olmadığını bilemiyorum. Boğduğu için büyük bir ihtimal ölmüştür” diye kendisini savunmuştu.

Öldürülen Fırat Tuncey’in ise “hırsızlık, uyuşturucu” suçlarından 15 yıl hapse mahkûm edildiği ortaya çıktı. (Yusuf ÇINAR)

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