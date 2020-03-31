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Cezaevinde bulunan gazeteciler de “infaz paketi” kapsamına alınmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Meclis’e sunulması beklenen infaz paketinin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmasını, kapsamına cezaevindeki gazetecilerin de alınmasını, tutuklu gazetecilerin ise hemen serbest bırakılmasını istedi.

Cezaevinde bulunan gazeteciler de “infaz paketi” kapsamına alınmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Meclis’e sunulması beklenen infaz paketinin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmasını, kapsamına cezaevindeki gazetecilerin de alınmasını, tutuklu gazetecilerin ise hemen serbest bırakılmasını istedi.

31 Mart 2020 Salı 19:08
Cezaevinde bulunan gazeteciler de “infaz paketi” kapsamına alınmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, hazırlanan infaz paketinin cezaevindeki gazetecileri de kapsaması gerektiğini savundu.

TGC Yönetim Kurulu açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapacağı söylenen infaz paketinin içeriği kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Şeffaflık demokrasinin gereğidir, halkın haber alma hakkı kapsamında zorunludur.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Türkiye artık bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Terörle Mücadele Kanunu’ndaki Terör tanımı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemize herhangi bir şekilde barış ve huzur getirmemiştir. Terör önlenememiş ve Kanun esasen amacını gerçekleştirememiştir.

Bu nedenle öncelikle Terörle Mücadele Kanunundaki terör suçlarının tanımı değiştirilmelidir.

TERÖR SUÇLARI GAZETECİLİKLE YAN YANA GETİRİLMEMELİDİR

Terör suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir. Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecilerin yapılacağı söylenen düzenleme kapsamı dışında bırakılması kabul edilemez.

Gazetecilerin düzenleme kapsamına alınması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması için gerekli ve zorunludur. Tutuklu konumundaki gazeteciler ise derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkının korunması Anayasal bir hak ve görevdir.

Uyuşturucu ticareti yapanlara, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlere dahi infaz indirimi öngörülmektedir.

İnfaz indiriminde de adalet olmalıdır. Gazeteciler için de infaz indirimi sağlanmalıdır.

Son olarak infaz paketiyle ilgili taslak metin kamuoyuyla derhal paylaşılmalı tartışmalar sağlıklı bir zeminde yürütülmelidir.” (Haber Merkezi)

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