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Cezaevi firarisi Nevşehir’de yakalandı

Çorum adli makamlarınca 4 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.Y., Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yakalandı.

Cezaevi firarisi Nevşehir’de yakalandı

Çorum adli makamlarınca 4 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.Y., Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yakalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:08
Cezaevi firarisi Nevşehir’de yakalandı

Çorum adli makamlarınca 4 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.Y., Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum adli makamlarınca 4 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan aynı zamanda cezaevinden firar eden 18 yaşındaki D.Y. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)

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