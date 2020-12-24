Ceza evinden izinli çıkan şahıs, vatandaşları dolandırırken yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarmanın ismini kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarının alınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 38 suçtan kaydı bulunan ve cezaevi izinlisi olan M.A. ile arkadaşı A.A.’nın, Çorum il merkezinde ve Osmancık ilçesinde de 1 vatandaşı, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde da 1 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Dolandırıcıların özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan insanları önce telefonla aradıkları ve “Bir soruşturmayla ilgili olarak size güven timlerimizi gönderiyoruz” dedikleri, daha sonra mağdurların evine gelen iki kişinin kendilerine “jandarma personeli” olarak tanıttıkları ve bir soruşturma kapsamında para ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini, soruşturma bitiminde iade edileceğini beyan ederek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Cezaevinden izinli çıkan M.A. ile arkadaşı A.A., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ve sıcak takip neticesinde ticari taksi ile İstanbul’a giderken yakalandılar. Yakalanan şahısların üst aramasında 23 bin 685 TL para da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın kendilerinden para, ziynet, hayvan vb. talep edenlerin kamu görevlisi olamayacağını bilmeleri ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olmalarını rica ederim. Can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğini bildiriniz” dedi.