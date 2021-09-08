Çeyrek asırlık gelenek

Muhtar Demiray, okulların açılışında her yıl olduğu gibi, yine muhtaç 250 çocuğun ihtiyaçlarını karşıladı.

Seydi Demiray, “Okula giden öksüz, yetim ve gariban çocuklarımızın ihtiyaçlarını, yardımseverlerin ve esnafımızın katkılarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatına destek olabiliyorsak ne mutlu!” diye konuştu. (Haber Merkezi)

