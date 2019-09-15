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Çeyrek asırdır rakipsiz Çorum’a özgü lezzetler

“Katipler Konağı” unlu mamuller alanında Çorum’un önde gelen markalarından biri.

Çeyrek asırdır rakipsiz Çorum’a özgü lezzetler

“Katipler Konağı” unlu mamuller alanında Çorum’un önde gelen markalarından biri.

15 Eylül 2019 Pazar 22:43
Çeyrek asırdır rakipsiz Çorum’a özgü lezzetler

Esra ESEN ÖZEL HABER

“Katipler Konağı” unlu mamuller alanında Çorum’un önde gelen markalarından biri. Çeyrek asırdır Çorum’a özgü lezzetleri sunan firma, Efsa Yılmaz’ın yönetiminde, baklava ve börek başta olmak üzere Çorum’a özgü lezzetleri üretmeye devam ediyor.

Katipler Konağı Unlu Mamuller firmasının üretim sorumlusu ise, anne Fevziye Duran. Üretimde, maharetli 10 kadın çalışıyor.

Katipler Konağı, 25. yılında da

“lezzet” üretmeye devam ediyor

*** Çorum’da baklava ve su böreği denince ilk akla gelen isimlerden biri Katipler Konağı…Zira, tam 25 yıldır titizlikle ve özenle, bu marka altında Çorum lezzetleri üretiliyor. Şimdi de “Katipler Konağı Unlu Mamulleri” adı altında üretime devam ediliyor.

*** Laboratuvar gibi hijyenik mutfak ortamında, sihirli parmaklar, eşsiz lezzetlere yenilerini katmak üzere çaba harcıyor. Nitekim, Üretim Sorumlusu Fevziye Duran, 25. yıla özel olmak üzere, elmalı, tahinli, lokumlu special kurabiye baklava ile damaklarda iz bırakacaklarını söylüyor.

*** Börek, kurabiye, poğaça, baklava ve Çorum şekerlemesi çeşitlerinin yanı sıra, merkez satış mağazasına mantı, erişte, dökme ve un tarhana çeşitlerini ekleyen Katipler Konağı Unlu Mamulleri, Çorum’da ev yapımı yöresel lezzetlerin eksikliğini gideriyor ve tarhana severlerin de yeni adresi oluyor. Şerbetli baklavanın kilosu 39 liradan, börek ve kurabiyeler ise 30 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciye intikal ettiriliyor.

*** Mutfağın maharetli ellerinden Hatice İlgen, “dertlere deva” dökme tarhana çorbasının tarifini ÇORUM HABER okurlarıyla paylaştı: Malzemeler: 4 kişi için 500gr. Katipler Konağı Unlu Mamulleri dökme tarhana, 1 adet yumurta, 250 gr un, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 su bardağı haşlanmış yoğurt ve 1 diş sarımsak. Hazırlanışı: Tarhanalar bir gün önceden ıslatılır. Tencerede üzerine 1 adet yumurta ve 250 gr un katılır. Kesilmemesi için sürekli karıştırılan malzemelere 3 çorba kaşığı yoğurt eklenir. Orta ateşte altı yakılan çorbanın püf noktası karıştırmayı hiç bırakmamak. Yarım saat kaynatılmasının ardından 1 bardak haşlanmış nohut ve 1 diş sarımsak ekilir. Çorba isteğe göre et suyu ile yapılabilir.

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