Çeyrek altın 1015 TL oldu

Altının ons fiyatının bin 866 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 615 TL’ye kadar çıktı. Bir zamanlar düğünlerin olmazsa olmazı olan çeyrek altın ise 1015 TL’ye ulaştı. Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin lirayı geçti.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatın yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 615 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 1015 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.

(İHA)

