Ceylan’ın, Samsun’da kültür elçisi gençlerle iftar buluşması
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören 45 ülkeden 450 öğrenciyle birlikte iftar yaptı.
İftar programına Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çorum Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Bülent Özdoğan, Uluslararası Öğrenci Temsilcileri Başkanı Kerami Gün ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Ceylan, Ramazan ayının öneminden bahsederken, “Ramazan bereket demektir, sevgi demektir, paylaşım demektir, kardeşlik demektir. Ramazan sofralarımızın bereketini gönül dostlarımızla birlikte alıyoruz.” dedi.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, milletimize ve ülkemize ve siz değerli kardeşlerimize hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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