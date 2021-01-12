Son Dakika

Ceylan’dan Pınar Koleji’ne hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yeni bir binaya taşınan Pınar Koleji’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güncel 12.01.2021, 19:59
58
Ceylan’dan Pınar Koleji’ne hayırlı olsun ziyareti

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, başkan yardımcısı Turgul İlgü ile birlikte Pınar Koleji’ne giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Pınar Koleji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tığlı ve İlköğretim Müdürü Galip İlgezdi tarafından karşılandı.

Buharaevler Mahallesi Silmkent bölgesinde inşa edilen Pınar Koleji binasını gezen Milletvekili Ceylan, okul idarecilerinden bilgiler aldı.

Ceylan, son derece modern bir görünüme sahip olan okulu beğendiğini belirterek, başta Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım olmak üzere tüm eğitimci kadrosunu kutladı ve başarılar diledi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:53
İkindi 15:19
Akşam 17:41
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@