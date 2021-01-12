Ceylan’dan Pınar Koleji’ne hayırlı olsun ziyareti

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, başkan yardımcısı Turgul İlgü ile birlikte Pınar Koleji’ne giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Pınar Koleji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tığlı ve İlköğretim Müdürü Galip İlgezdi tarafından karşılandı.

Buharaevler Mahallesi Silmkent bölgesinde inşa edilen Pınar Koleji binasını gezen Milletvekili Ceylan, okul idarecilerinden bilgiler aldı.

Ceylan, son derece modern bir görünüme sahip olan okulu beğendiğini belirterek, başta Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım olmak üzere tüm eğitimci kadrosunu kutladı ve başarılar diledi.