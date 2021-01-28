Ceylan’dan müjde, DOKAP’tan 46.414 lira hibe

Ceylan, Çorum için hazırlanıp, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP)’a sunulan projelerin kabul edildiğinin müjdesini verdi.

Ceylan, Bayat Belediyesi tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 3 proje için toplam 2.914.408,20 liralık hibe sağlandığını açıkladı.

Diğer projeler ile ilgilide açıklamalarda bulunan Ceylan, “Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp kuruma sunulan 1 proje için 1.852.600,00TL.lik hibe sağlandı,

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan Tarihi Çorum Sokağı Projesi için 1.679.826,46 TL.lik hibe sağlandığı,

Çorum İl Özel İdaresi tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 13 proje için toplam 23.550.000,00 TL.lik hibe sağlandı,

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 4 proje için toplam 13.069.000.-TL. hibe sağlandı,

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 1 projesi için 153.000,00.-TL.lik hibe sağlandı,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 1 proje için 1.600.000,00.-TL.lik hibe olmak üzere toplam 46.414.008,20.-TL.'lik hibenin sağlanmıştır” dedi.

Ceylan, bu projeler ile çiftçilerin tarımsal ürün çeşitliliği konusunda destek sağlanarak, tarımsal gelirlerin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

DOKAP projelerinin Çorum için büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Ceylan, daha fazla projeler üreterek, daha fazla faydanılması gerektiğini işaret etti.