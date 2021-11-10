Ceylan’dan Milönü ziyareti
Güncel 10.11.2021, 23:48
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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, hem esnaf ziyareti yaptı, hem de vatandaşlarla sohbet etti.
Milönü esnafını gezen Ceylan’a Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar da eşlik etti. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşların isteklerini not eden Ceylan, hem yerel hem de genelde gündemde yer alan konularla ilgili bilgiler verdi.
Ceylan, “İnsanlarımızı seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. 2002 yılında başlayan millet sevdası Allah’ın izni ile bu gün de devam ediyor” dedi.
(Haber Merkezi)
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