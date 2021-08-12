Ceylan’dan Marmaris’te yangınzede esnafa moral

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yangın felaketinin yaşandığı ilk günden beri bulunduğu Muğla’da çalışmalarını sürdürüyor.

Günlerdir bölge halkının yanında bulunan Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bölgeye gelen bakanlarla ve parti genel merkez yöneticileriyle birlikte incelemelere katılan Milletvekili Ceylan, zaman zaman da bölgeye gönderilen yardımların dağıtımına bizzat katılıyor.

Milletvekili Ceylan, son olarak da MKYK Üyesi Öznur Çalık ile birlikte yangınlar nedeniyle büyük bir iş kaybına uğrayan Marmaris esnafını ziyaret etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Marmaris ilçesinde yangından etkilenen esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini iletirken, talepleri de dinlediler.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için devletin tüm imkânları seferber edildiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, “Bu günlerin üstesinden devlet millet el ele, hep birlikte geleceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

