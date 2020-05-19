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Ceylan’dan kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Kadir Gecesi’nde mesaj yayımladı.

19 Mayıs 2020 Salı 19:04
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Ceylan’dan kutlama

AK Parti Milletvekili Ceylan, bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, tüm insanlığın refah ve huzuruna vesile olmasını temenni etti.

Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin yoğunlaşarak had safhaya çıktığı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Ceylan, “Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik” mealindeki ayetle öneminden söz edilen Kadir Gecemizi idrak etmenin manevi coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunacaktır. Aziz milletimiz, bu eşsiz gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanarak kalplerine ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu duygularla Kadir Gecenizi tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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