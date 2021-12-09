Ceylan’dan, kuraklıktan etkilenen çiftçiye destek müjdesi!
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağının müjdesini verdi.
Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını açıklayan Ceylan, 2021 yılında Çorum genelinde yaz mevsiminin kurak gitmesi nedeniyle tarımsal üretimde yaşanılan verim kaybına istinaden Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin yapmış olduğu tespitlere göre çiftçilere 87 milyon destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.
15 Aralıktan itibaren üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Çorum genelinde 87 milyon TL kuraklık destekleme ödemesinin yapılacağını kaydeden Ceylan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Üreticilerimize verilen bu destekle tarımsal üretimimize katkıda bulunulduğunu ve her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanındayız” dedi.
Destek ödemeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, “Ödemeler Aralık ayının 2. yarısında ödenmeye başlanılacaktır. Çorum il, ilçe ve köylerimizde yetiştiricilik yapan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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