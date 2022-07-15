Ceylan’dan Kore Gazisi Yalçın’ın ailesine taziye

Kıbrıs Gazisi Halit Yalçın Çorum-Samsun Karayolu 15’inci kilometrede (Kuşsaray köyü yol ayrımı) meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Milletvekili Ceylan, ilimiz merkez Güney Köyü’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halit Yalçın’ın oğlu Salih Yalçın ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle andığını belirten Ceylan, “Merhum Gazimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Ziyarette tüm şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

