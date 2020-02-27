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Ceylan’dan kandil mesajı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ceylan’dan kandil mesajı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:44
Ceylan’dan kandil mesajı

İslam aleminin “Üç Aylar” diyerek özel bir önem verdiği ve Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının taçlanacağı Regaip Kandili’ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı ifade eden Ceylan, mesajında, “Bu özel günlerde, dua ve niyazlarımızı artırmalı, kendimizi bulma ve bilmenin, imkanını yakalamalıyız. Komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve aile bağları gibi toplumumuz için çok önemli olan birliktelik duygularımızın artmasına çabalamalıyız” ifadelerini dile getirdi.

Milletvekili Ceylan, “Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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