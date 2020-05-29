Ceylan’dan Gençlik Merkezi’ne teşekkür
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde pandemi süresince 10 bin adet korumalı maske yapıldı.
Güncel 29.05.2020, 19:51
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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, ziyaret ettiği Gençlik Merkezi’nde maske yapımı hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer’den bilgiler aldı.
Ceylan, Gençlik Merkezi’nde yapılan maskelerin başta Çorum olmak üzere çevre illere Sağlık Bakanlığı aracılığıyla dağıtıldığını ifade ederek, “Gençlik Merkezi çalışanlarımızı bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu maskelerden yapmak bir daha kimseye nasip olmaz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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