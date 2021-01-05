Ceylan’dan esnaf ziyareti

Yoğun geçen TBMM gündeminin ardından Çorum’a gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Ceylan, Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan ile esnaflara hayırlı işler dileyen Milletvekili Ceylan, ayrıca hal-hatır sordu. Özellikle de pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçiren esnaflara moral veren Milletvekili Ceylan, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin kısa sürede geçeceğini anlatırken, esnaflardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan Ceylan, hükümetin pandemi döneminde esnafların sıkıntılarının giderilmesi noktasında çalışmalar yaptığını ifade etti.

Esnaflarla pandemi sonrasında daha geniş ve samimi muhabbet etme konusunda sözleşen Milletvekili Ceylan, “Allah’ın izniyle koronavirüs belasından elbirliğiyle kurtulacağız inşallah. En kısa zamanda eskisi gibi sohbet ve muhabbet ettiğimiz günlere dönmeyi Allah bize nasip etsin” diyerek esnaf ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini iletti.

(Haber Merkezi)