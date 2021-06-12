Ceylan’dan esnaf ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunarak hayırlı işler temenni etti.

Yoğun geçen TBMM gündeminin ardından Çorum’a gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Ceylan, Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İl başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile esnaflara hayırlı işler dileyen Milletvekili Ceylan, ayrıca hal-hatır sordu. Özellikle de pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçiren esnaflara moral veren Milletvekili Ceylan, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin kısa sürede geçeceğini anlatırken, esnaflardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan Ceylan, hükümetin pandemi döneminde esnafların sıkıntılarının giderilmesi noktasında çalışmalar yaptığını ifade etti.

Esnaflarla pandemi sonrasında daha geniş ve samimi muhabbet etme konusunda sözleşen Milletvekili Ceylan, Allah’ın izniyle koronavirüs belasından dan elbirliğiyle kurtulacağız inşallah. En kısa zamanda eskisi gibi sohbet ve muhabbet ettiğimiz günlere dönmeyi Allah bize nasip etsin diyerek esnaf ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini iletti.

Esnaf ve vatandaşlar ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerden Allah razı olsun her zaman bizlerin hal ve hatrını soruyorsunuz ne zaman arasak bizlere cevap veriyorsunuz diyerek temennilerini ilettiler.



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