Ceylan’dan, Erdoğan’a selamını gönderdi

Milletvekili Ceylan, açılışta kalabalığın arasından kendisine ulaşmaya çalışan engelli genç Birsel Çakır’ı fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan Milletvekili Ceylan, Birsel Çakır’ın yanına giderek sorunlarını dinledi. Babası Osman Çakır ile birlikte bir süre görüşen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Birsel’in tedavi isteğine olumlu yanıt vererek Ankara’da bir hastanede Birsel’in tedavisinin yapılabileceğine dikkat çekti.

Engelli Birsel Çakır, Milletvekili Ceylan’dan çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da selamlarını iletmesini istedi.

AK Parti MKYK Üyesi Ceylan; “Selamını ileteceğim. Engelli kardeşlerimizin toplumda yaşadığı sorunları biliyoruz. Birsel kardeşimiz için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)