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Ceylan’dan bir müjde de özel eğitim merkezi yöneticilerine

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Özel Eğitim Okullarının sahipleri ve yöneticilerini dinledi.

Güncel 26.12.2021, 18:35
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Ceylan’dan bir müjde de özel eğitim merkezi yöneticilerine

Özel Özel Eğitim Dernekler Federasyonu Çorum İl Başkanı Gülenyüz Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ferhat Öztürk’ün öncülüğünde Milletvekili Ceylan’a ziyarete giden özel eğitim kurumların yöneticileri, belirlenen fiyatların enflasyonun çok altında kaldığını belirterek, kapanmaktan kurtulmak için milletvekilinden destek istedi.
Heyet adına konuşan Öztürk, belirlenen fiyatların çok düşük kaldığından belirterek, Ocak ayının üçüncü haftasında yapılacak olan ücret iyileştirilmesinin kendilerini tatmin edici yönünde bir artış yapılmasını beklediklerini kaydetti.
BAKANLA GÖRÜŞEN CEYLAN BEKLENEN MÜJDEYİ VERDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Mebati ile ziyaret sırasında telefonla görüşen Ceylan, Özel Eğitim Okul yöneticilerine bekledikleri müjdeyi verdi.
Özel eğitim kurumlarını da enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getiren Ceylan, Bakan Nebati’nin asgari ücret artışında olduğu gibi özel eğitim okullarının da fiyatlarında tatmin edici bir artış yapılacağının sözünü verdiğini açıkladı.
Ayrıca, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki çocuk psikiyatrisinin az olmasından dolayı çözgel randevularının geç verildiğini belirten Öztürk, bu nedenle de özel çocukların eğitim ve öğretiminin aksadığını söyledi. Bu konuda da çözüm üretilmesi talebinde bulundu.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Kurucularını ağırlayan Milletvekili Ceylan, taleplerini takip ederek kurumlarda yaşanan problemlerin çözümü için destek olacağını söyledi.
ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ
Özel eğitim kurumu yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin eğitilmesinde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.
Özel eğitimin en temel amaçlarından birinin de engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini desteklemek ve bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Ceylan, “İnsan doğumundan itibaren varlığını bir toplum içinde bulur. Toplumdaki her birey gibi, engelli bireyler için de eğitim ve rehabilitasyon olanaklarının sağlanması önemlidir” dedi.
Toplumun yüzde 8’ini oluşturan engellileri bir yük olarak değil, Allah’ın bir emaneti olarak gördüklerine vurgu yapan Ceylan, “AK Parti 19 yıldan bu tarafa engelsiz bir yaşam vaat ederek, 2010 anayasa değişikliğinde engelliler için pozitif ayrımcılığı Türkiye Cumhuriyeti anayasasına koymayı başarmıştır. Yaptığımız çalışmalar ile engelli kardeşlerimizi ya eve mahpus yâda sokağa dilenci olmaktan kurtarmış olduk” diye konuştu.
Ziyaret sonunda heyet belgelerle birlikte hazırladıkları talep ve isteklerinin bulunduğun dosyayı Milletvekili Ceylan’a sundu.
GÖRÜŞMEYE KATILAN ÖZEL EĞİTİM KURUMU TEMSİLCİLERİ
Görüşmeye, Özel Özel Eğitim Dernekler Federasyonu Çorum İl Başkanı Gülenyüz Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ferhat Öztürk, Çorum Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Gülden Arzoğlu, İnci Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Yusuf Öztemir, Arzum Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Mustafa Bozkurt, Deren Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Kenan Çam, Algı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Zekeriya Kuyumcu katıldı. (Haber Merkezi) 
 

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