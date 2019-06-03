Ceylan’dan bayram mesajı

Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Ceylan, “Cenabı Hak oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece medeniyetimiz güçlenecek, insanlığa merhamet, adalet, huzur dağıtacaktır” diye kaydetti.

Bir ay boyunca kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve kaynaşmayı, yardımlaşmayı doya doya yaşadıklarını ifade eden Milletvekili Ceylan mesajının davamın da şunları dile getirdi;

“Yokluğa sabretmenin, nimete şükretmenin hikmetini anlamaya çalıştığımız mübarek ramazan günlerinin ardından gelen Ramazan Bayramınızın mübarek olmasını dilerim.

Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir.

Bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği en önemli günlerden olan bayram günlerinin birlik, beraber ve kardeşliğimizin pekişmesine, huzur ve refahımızın artmasına vesile olmasını temenni ederim.

Sevgi, paylaşma, dayanışma duygularının artırılıp, dargınlıkları aradan kaldırıp, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için millet olarak sarf ettiğimiz gayretin artarak devam etmesi gerekmektedir.

Özellikle bu mukaddes günlerde bir sıcak tebessümünüz ile içlerini ısıtabileceğiniz dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babamızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Hastalarımızı, huzurevindeki yaşlılarımızı öksüz ve yetim kardeşlerimizi de unutmamalıyız.

Sema kapılarının açık olduğu bugünlerde heybenizden kardeşlik, sevgi, barış tohumları saçılması temennisiyle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah´tan niyaz eder, bayram sabahı neşesi ile dolu sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirmenizi dilerim”

(Haber Merkezi)