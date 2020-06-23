Ceylan’dan Bağcı’ya hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Anayasa Mahkemesi Üyesi seçilen hemşehrimiz Basri Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Uzun yıllar Yargıtay üyesi olarak görev yapan hemşehrimiz Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasında yer almıştı. Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da göreve başlayan Basri Bağcı’yı Anayasa Mahkemesi’ndeki makamında ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği Destek Hizmetleri Müdürü hemşehrimiz İbrahim Azak’ın da yer aldığı ziyarette Milletvekili Ceylan, Bağcı’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar temenni etti.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.
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