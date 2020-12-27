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Ceylan’dan akülü sandalye
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın, 65 yaşındaki ihtiyaç sahibi Hüseyin Ölmez için temin ettiği akülü sandalye, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve Gülabibey Mahalle Temsilcisi Osman Çorlu tarafından Hüseyin Ölmez’e teslim edildi.
Güncel 27.12.2020, 18:33
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Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Hüseyin Ölmez ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, Hüseyin Ölmez’e akülü sandalyesini güle güle kullanması temennisiyle şifa dileklerini iletti. Hüseyin Ölmez doe Ceylan’a teşekkürlerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
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