Ceylan’dan akülü sandalye

Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Hüseyin Ölmez ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, Hüseyin Ölmez’e akülü sandalyesini güle güle kullanması temennisiyle şifa dileklerini iletti. Hüseyin Ölmez doe Ceylan’a teşekkürlerini ifade etti.

(Haber Merkezi)