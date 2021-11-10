Ceylan’dan “10 Kasım” mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 93. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Cumhuriyetin banisi milletimizin ve tüm dünyanın saygısını kazanan kahraman bir asker ve lider olan Atatürk’ün ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesini milletin her bir ferdiyle beraber Kurtuluş Savaşı’nda zafere taşıdığını vurguladı.

“Kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek, ileriye taşımak için bıkmadan, yorulmadan mücadelemize devam ederken muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” diyen Milletvekili Ceylan mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, 2023 hedefimize de sıkı sıkıya sahip çıkarak, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ömrünü milletinin istiklal ve istikbali için harcamış, canıyla, kanıyla ve yüreğiyle büyük mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize saygı ve minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile tüm ecdadımızı duayla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun”

(Volkan SINAYUÇ)

