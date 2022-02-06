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Ceylan’a yoğun başsağlığı ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, babası İsmet Ceylan’ın vefatı nedeniyle Velipaşa Konağı’nda taziye için gelenleri ağırlamayı sürdürüyor. 

Güncel 06.02.2022, 18:50
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Ceylan’a yoğun başsağlığı ziyareti

Çorum’un tanınmış esnaflarından Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan ile yüzlerce kişinin katıldığı bir törenle Yeşilyayla Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı. 

İsmet Ceylan’ın toprağa verilmesinden sonra Ankara’ya dönmeyen Ceylan, taziye için gelenleri Velipaşa Konağı’nda ağırlamaya başlamıştı. Milletvekili Ceylan son olarak AK Parti TBMM Grup Başkanı, TBMM eski Başkanı, Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Milletvekilleri Hacı Turan, Muhammed Balta, Habip Soluk, Fehmi Küpçü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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