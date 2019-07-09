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Ceylan, Yukarı BeşpınarKöyü su sorununa el attı

Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Yukarı Beşpınar Köyü’nün su sorununa AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan el attı.

Ceylan, Yukarı BeşpınarKöyü su sorununa el attı

Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Yukarı Beşpınar Köyü’nün su sorununa AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan el attı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:44
Ceylan, Yukarı BeşpınarKöyü su sorununa el attı

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş sosyal medya üzerinden Sungurlu’ya 15 km mesafede bulunan Yukarı Beşpınar köyünün su sıkıntısını dile getirerek, “AKP’lilere, CHP’lilere, İYİ Partililere, MHP’lilere, Milletvekillerine, İl Genel Meclis üyelerine Valiye ve Sungurlu Kaymakamına özel idare müdürüne sesleniyorum. Su yok suyumuz akmıyor burası Sungurluya 15 km. mesafede Yukarı Beşpınar Köyü su yok suyumuz akmıyor” diye serzenişte bulunmuştu.

Köy sakinin bu serzenişine duyarsız kalmayan AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise devreye girerek köyün su sıkıntısının biran önce giderilmesi için devreye girdi.

Milletvekili Ceylan, köyün su sıkıntısının biran önce giderileceği sözünü verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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