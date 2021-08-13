Ceylan, yangın bölgesinden Çorum’daki aileyi unutmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bir engellinin daha yüzünü güldürdü.

Yangın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren Muğla’da bulunan ve bölgede yürütülen çalışmaların koordinesinde yer alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, afet bölgesinde bulunmasına rağmen engelli bireylerin taleplerini de anında yerine getiriyor.

Laçin ilçesinde yaşayan engelli Kadriye Kalıpçı’nın eşi Şaban Kalıpçı dün yangın bölgesinde bulunan Milletvekili Ceylan’a ulaşarak tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Ceylan, Kalıpçı’nın isteğini yerine getirdi. Ceylan, tarafından temin edilen tekerlekli sandalye Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez tarafından Kalıpçı’ya teslim edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile telefonda görüşen Kalıpçı, “Allah razı olsun. Yangın bölgesinde olmanıza rağmen talebimi çevirmediğiniz için teşekkür ederim. Yüce Allah devletimize zeval vermesin, ülkemizi de bu tür afetlerden korusun” dedi.

Ceylan da, teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden dualarınızı eksik etmeyin, Rabbim sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde yaşamaya nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

