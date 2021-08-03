Ceylan, yakın takibi sürdürüyor

Parti genel merkezi tarafından Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan ve bazı milletvekilleriyle birlikte yangın bölgesinde çalışmaları yakından takip etmek için görevlendirilen MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, bölgede bulunan bakanlarla da yangın felaketinin yaşandığı alanlarda incemeler yapıyor.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yangın alanında inceleme yapan Ceylan, bakanlarla birlikte durum değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan, bölgede yangını söndürmek için cansiperane bir şekilde çalışan başta itfaiye ekipleri ve diğer görevlilerle de yakından ilgilenerek moral veriyor. Orman yangınlarına karşı günlerdir canları ve kanları pahasına hizmet eden ekiplerle buluşan Milletvekili Ceylan, kendilerine yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Ceylan, kahraman orman teşkilatı, itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve tüm kurumların desteği ile felaketle mücadelenin cansiperane bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 146'sının devletin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındığını bildiren Milletvekili Ceylan, en kısa sürede, tüm yangınların kontrol altına alınacağına inandığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü bir devlet olduğunu ve bu felaketin sona erdirilmesi için de tüm gücüyle bölge halkının yanında olduğunu anlatan Ceylan, “İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle, hep birlikte, bu sürecin de üstesinden geleceğiz” dedi.

Yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacağını dile getiren Milletvekili Ceylan, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrardan ağaçlandırmanın Türkiye’nin öncelikle görevlerinden biri olacağını da sözlerine ekledi.