Ceylan ve Kaya’dan Bakan Gül’e teşekkür

Milletvekili Ceylan ve Kaya ilimize yapılacak olan Adli Tıp Kurumu’nun proje çalışmasının başlaması üzerine Bakan Gül’e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını açıkladı.

Ceylan ve Kaya’nın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptıkları ziyarette ilimizin genel durumu ve Adalet Bakanlığı’nca Çorum’da gerçekleştirilen yatırımlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Çorum’a ayrı bir değer verdiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, bakanın hangi konuda olursa olsun hiçbir taleplerini geri çevirmediğini kaydetti.

Ceylan ve Kaya’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Gül, ilimizin ülkenin en önemli kentlerinden olduğunu belirterek Çorum’un gelişiminin yanı sıra özellikle adli sorunlarının çözümü noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ve yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

