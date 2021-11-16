Ceylan ve Kaya'dan Memiş ailesine taziye ziyareti

Taziye ziyareti sırasında Ceylan ve Kaya'ya Bayat İlçe Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Merhum Sadık Memiş'in babası Arif Memiş'e taziyelerini ileterek acılarını paylaşan Milletvekili Ceylan ve Kaya, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Memiş ailesi ise taziye ziyaretinde bulunan Milletvekili Ceylan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Taziye ziyareti sonunda Merhum Sadık Memiş'in ruhuna Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.



BAYAT’A YAPILAN YATIRIMLARI ELE ALDILAR

Taziye ziyaretinin ardından Belediye Başkanlığı’na geçerek Belediye Başkanı Ünlü ile görüşen Milletvekili Ceylan ile Kaya, ilçeye yapılan hizmetlerin devam edeceğini söylediler.

Ceylan, yapımı devam eden millet bahçesi, güneş enerji santrali, doğalgaz, gençlik merkezi ve diğer yatırımları üzerine istişarelerde bulunulduğunu söyledi.

Yaptığı çalışmalar için Belediye Başkanı Ünlü'ye teşekkür eden Ceylan ile Kaya, “İlçe halkımızın yaşam standardını geliştirmek için yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz” dediler.

GENÇ ÇİFTİN NİKÂH MERASİMİNE KATILDILAR

Daha sonra Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Bayat İlçe Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Teşkilat Üyeleri ile birlikte Bayat İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tilci’nin kızı Mihriban ile Arif çiftinin nikâh merasimine katıldılar.

Mihriban ve Arif çiftine mutluluklar dileyen Ceylan ile Kaya, “Allah sizlere vatanını, milletini, bayrağını ve devletini seven evlatlar yetiştirmeyi; ebeveynlerinize de hayırlı torunlar sevmeyi nasip eylesin” dedi.

(Haber Merkezi)

