Ceylan ve Çorum heyeti, Binali Yıldırım ile görüştü
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde Çorum heyetiyle birlikte AK Parti Genel Başkanvekili ve önceki dönem Başbakanı Binali Yıldırım ile görüştü.
Güncel 03.10.2021, 02:49
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AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yer aldığı heyet ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili ve önceki dönem Başbakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olması dilenirken, Çorumluların selamı Yıldırım’a iletildi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ziyaretle ilgili, “AK Parti Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım beyi TBMM’nin 27.Dönem 5.Yasama yılı açılışı akabinde ziyaret ederek Çorumlu hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” dedi.
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