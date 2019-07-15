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Ceylan ve Aşgın’ı itfaiye kurtardı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, asansörde mahsur kaldı.

Ceylan ve Aşgın’ı itfaiye kurtardı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, asansörde mahsur kaldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:40
Ceylan ve Aşgın’ı itfaiye kurtardı

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde ilimizde bir otelde yapılan düğün törenine katılan Ahmet Sami Ceylan ve Halil İbrahim Aşgın’ın düğün sonrası bindikleri asansörün arızalanması sonunda, asansörde mahsur kaldıkları öğrenildi.

Yaklaşık 45 dakika asansörde kalan Ceylan ve Aşgın itfaiyenin müdahalesi ile asansör kabininden çıkarıldılar. Bu nedenle aynı akşam, Vali Mustafa Çiftçi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehit yakınlarına ve gaziler onuruna verilen yemek programına katılamadılar. (Elvan YILMAZ)

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