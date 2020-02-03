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Ceylan ve Aşgın’dan Milönü esnafı ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ceylan ve Aşgın’dan Milönü esnafı ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:32
Ceylan ve Aşgın’dan Milönü esnafı ziyareti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde Milletvekili Ceylan'ın ziyaret ettiği mekânlardan biri de Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat'ın işyeri oldu.
Burada CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat ile de karşılaşan Milletvekili Ceylan, Özkubat ile samimi bir ortamda sohbet etti.


Çorum'da birlik beraberlik adına güzel görüntülerin sergilendiği ziyaretlerde Ak Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Milönü esnafı ve bölge sakinlerinin birbirlerine yaklaşımı Çorum birlikteliği adına örnek bir davranış oldu.
Her fırsatta Çorum'un 530 bin yaşayanı ile bir bütün olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, CHP tabanının ağırlıklı yaşadığı Milönü'nde gördüğü ilgi ve sevgiden memnun bir şekilde ziyaretlerini tamamladı.
Ceylan, başta CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat ve Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat olmak üzere Milönü esnafına teşekkür etti.
Milönü esnafı da her zaman talep ve isteklerini geri çevirmeyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve beraberinde ziyaretlerine gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkürlerini ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

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