Ceylan ve Aşgın gençlerle buluştu

“GENÇLERİN PARTİSİ AK PARTİ'DİR”

Gençlerin, “AK Partinin 2023 vizyonunda gençleri nereye konumlandırıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ahmet Sami Ceylan, “Bizler Gençleri bu ülkenin vicdanı olarak görüyoruz. Bu yüzden de yaptığımız her çalışmayı gençlerle birlikte yapıyoruz. Bu ülkenin aydınlık suretleri olan siz gençlere nasıl daha güzel bir Türkiye bırakırız her zaman bununla dertleniyoruz. Çalışmalarımızın tamamının odak noktasını gençler oluşturmakta. Biz gençlere yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Bunu da laf olarak söylemiyorum, bakın bugün siyasetin tüm kademelerinde genç kardeşlerimize kontenjan veriyoruz. En üst yönetim kademelerinde gençler yer alıyor. Biz somut olarak gençlerle birlikte yol yürüyoruz. Türk siyasi tarihimizde en çok genç üyeye sahip, gençlere siyaset kademelerinde en çok yer veren, görev veren onlara en çok güvenen ve güven veren parti AK Parti olmuştur. Dolayısıyla açık yüreklilikle ifade ediyorum, Gençlerin Partisi AK Partidir. 2023, 2053, 2071 vizyonları da siz gençlerin vizyonudur. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye’yi siz gençlerle el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.

“ÇİMENTO ARAZİSİNİN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNE DAİR EN BÜYÜK DESTEĞİ GENÇLERDEN ALDIK”

Program esnasında bir gencin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yönelttiği “Belediye tarafından satın alınan Çimento arazisinde gençleri neler bekleyecek, nasıl bir gençlik yatırımları düşünüyorsunuz” sorusu üzerine başkan Aşgın; “bu şehrin geleceği için çok büyük adımlardan bir tanesi olarak gördüğümüz çimento arazisinin satın alınmasından sonra burasının nasıl değerlendirileceği de son derece önemli. Bu noktada şehrimizde odalarımızla müteahhitlerimizle çeşitli kesimlerle toplantılar yaparak vatandaşlarımızın fikirlerini aldık. Burada en çok bize katkı sağlayan en çok fikir veren toplantı şehrimizdeki tüm gençlere açık şekilde gerçekleştirdiğimiz gençlik toplantısıydı. Ben orada bir kez daha gördüm gençlerimiz son derece kendinden emin ve bu şehrinde bu ülkenin de geleceğine dair çok güzel fikirleri var. Açık yüreklilikle ifade ediyorum, çimento arazisinin nasıl değerlendirileceğine dair en büyük desteği gençlerden aldık. Bu noktada o arazide en çok kendinden birer parça görecek kesim gençlerimiz olacak. Orada da bizim odağımızda gençlerimiz olacak.

“AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM AHMET SAMİ CEYLAN GENÇLERİN ABİSİDİR”

Gençlerin Ahmet Sami Ceylan’a yönelik ”Gençlerle yeterince yakın diyalog kurduğunuzu düşünüyor musunuz” sorusu üzerine araya giren Moderatör Muhammed Fatih Temur bu soruya kendisinin cevap vermek istediğini söyleyerek, “Sayın vekilimin de izniyle bu soruya ben cevap vermek istiyorum. Bazı zamanlar insanlar kendisini anlattığında farklı anlaşılmalara yol açabilir ama ben somut yaşadıklarım üzerinden bu soruya cevap verecek olursam, açık ve net söylüyorum Ahmet Sami Ceylan gençlerin abisidir. Yıllardır aktif siyasetin içerisindeyim, bir kez bile olsun benim hiçbir genç arkadaşımın telefonu açmadığı olmamıştır. Görmedim duymadım. Hangi talep, hangi sıkıntımızla sayın vekilimizi arasak, mesaj atsak geri dönüş yapar ve bizim derdimizle dertlenir. Son derece şanslı bir dönem geçiriyoruz. Vekillerimizde belediye başkanımızda diğer tüm başkanlarımızda gençlere her konu da öncelik veriyor ve gençlerin dertleriyle dertleniyorlar.” Dedi.

“GENÇ İNANDIĞI İDEALLERİ UĞRUNA FEDAKARLIK YAPABİLENDİR”

Samimi bir sohbet havasına bürünen söyleşi de başkan Aşgın’a yönelik “20li yaşlara, gençlik yıllarınıza geri dönmek isteseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Soruya Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Öncelikle şunu ifade ederek soruya cevap vereyim, bende sizler gibi gencim. Saçımız, sakalımız belki ağarmış olabilir ancak biz enerjimizden ve motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeden aşkla çalışmaya devam ediyoruz. “Bizim için Genç ;İdealleri uğruna fedakarlık yapabilendir.” Bu bağlamda bende sizler kadar gencim. Eğer fiziki olarak geriye dönebilseydik, daha faza kitap okurdum, daha fazla yabancı dil öğrenmeye vakit ayırırdım. Sizler şuanda tam bu dönemdesiniz lütfen daha fazla kitap okuyun, bir saniyenizi bile boş geçirmeyin. Araştırın, öğrenin. Mutlaka dış dünya ile de irtibatta olun. Kendinizi geliştirecek ve milletimize hizmet eden her türlü güzel işlerin içerisinde olmaya gayret edin” dedi.

"GENÇSİNİZ, SÖYLENEMEYENİ SÖYLEYECEK CESARETE, YAPILAMAYANI YAPACAK YÜREKLİLİĞE SAHİPSİNİZ"

Gençlerden gelen her türlü sorulara açık yüreklilikle cevap veren Ceylan; değerli kardeşlerim hepiniz gençsiniz inandığınız değerler ve doğrular var. Hayalleriniz var. Sizlerden ricam hayallerinize sıkı sıkıya sarılın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzdeki tüm engelleri birer birer kaldıracak güçtesiniz. Gençsiniz, söylenemeyeni söyleyecek cesarete, yapılamayanı yapacak yürekliliğe sahipsiniz. Ancak bu gençliğinizi ve enerjinizi birilerinin değirmenine su taşıyarak heba etmeyin. Daha fazla okumaya daha fazla araştırmaya gayret edin. Bakın muhalefet partilerinin durumunu görüyorsunuz. Her gün yeni bir yalanla gençlerimizin moralini ve motivasyonlarını bozmaya devam ediyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin kazanımlarını bir çırpıda heba ettirmeyecek ferasete sahipsiniz. Peygamber efendimize şüpheye düştüğümüzde kargaşa ortamında doğruyla yanlışı nasıl ayırt ederiz diye sorduklarında efendimiz düşman okları kime doğru çevrilmişse onun etrafında kenetlenin buyurmuştur. Bugün bütün dünya da düşmanlarımızın tamamının okları Cumhurbaşkanımıza çevrilmiş vaziyettedir. O halde bize düşen görevde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmektir. Bize düşen görev Bayrağımıza, Vatanımıza, Devletimize ve Milletimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Değerli kardeşlerim hepimiz kendi alanlarımızda kendimizi en iyi şekilde yetiştirirsek bu değerlerimize en güzel şekilde sahip çıkmış oluruz. Bizim kafamızın arkasında hiç plan ve fikir yok biz sadece siz gençlere güveniyoruz. Ve enerjimizi sizlerden alıyoruz. Sizlere inanıyoruz. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek. Yanlışları sizlerle beraber tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız, adaletimiz sizlerle yükselecek. Size daha nitelikli imkânlar sunmayı ülkeye bir yatırım olarak görüyoruz. Birikimlerinizi iş hayatına aktarmak için birlikte adım atacağız. Bunun yanında tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Bu güzel program için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman biriz, beraberiz, hep birlikte Büyük Türkiye’yiz.”dedi.