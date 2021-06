Ceylan ve Aşgın genç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Çorum İl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler mahallesi Bahabey Caddesi ve Yavruturna Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

"Allah’ım yüreğinizdeki güzelliklerinizi iş hayatınıza yansıtsın, dileklerinizin gerçek olacağı bereketli günlerinizin olmasını diliyorum" temennisinde bulunan Ceylan, pandemi sürecinin temmuz ayı başında sonra biteceğini söyleyerek moral verdi.



Kendiside esnaf çocuğu olan Milletvekili Ceylan, TBMM çalışmaları sonrası bulduğu her fırsatta Çorum esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Ceylan, hükümet olarak yaşanan pandemi dönemini geride bırakabilmek için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Çorum esnafı ve vatandaşlar ise Milletvekili Ceylan’ın her fırsatta kendilerini ziyaret etmesinden çok memnun olduklarını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerden Allah razı olsun her zaman bizlerin hal ve hatrını soruyorsunuz ne zaman arasak bizlere cevap veriyorsunuz diyerek temennilerini ilettiler.



CEYLAN’DAN ÖĞRENCİLERE MORAL

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, üniversite adayı gençlerle bir süre sohbet etti.

Meclis çalışmalarının ardından hafta sonunu Çorum’da geçiren Ceylan, Çorumlu esnaf ve vatandaşları ziyareti esnasında Yüksek Öğretim Sınavı’na giren üniversite adayları ile sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ceylan, "Yaradan Rabbimden genç kardeşlerimize zihin ve baht açıklığı, esnaflarımıza da hayırlı bereketli alışverişler diliyorum" diyerek hem YKS’ye giren öğrencilere, hem de sıkıntılı pandemi süreci sonrası normale dönmeye başlayan esnafa moral verdi.